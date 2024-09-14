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Задушил и измельчил в блендере: весь мир обсуждает убийство финалистки конкурса "Мисс Швейцария" Кристины Йоксимович ее мужем

Задушил и измельчил в блендере: весь мир обсуждает убийство финалистки конкурса "Мисс Швейцария" Кристины Йоксимович ее мужем

Последние дни весь мир обсуждает громкое убийство 38-летней финалистки конкурса "Мисс Швейцария" Кристины Йоксимович ее собственным мужем, 41-летним Томасом, вместе с которым женщина воспитывала двух общих детей.

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