«Ливерпуль» впервые вышел в 1/4 финала Кубка Англии при Клоппе

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии. Мерсисайдцы впервые вышли в 1/4 финала турнира при главном тренере Юргене Клоппе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх