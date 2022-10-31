Анна Семенович не планирует уменьшать грудь

Российская певица Анна Семенович в соцсетях ответила на вопросы поклонников. Фото: Лариса Кудрявцева Отдыхающая на пляже в Турцию Анна Семенович остается на связи с фанатами: отвечает на их вопросы, мотивирует и делится житейскими мудростями.