Суд приговорил уроженца Татарстана к 9 годам за покушение на госизмену

Уроженец города Мензелинска Республики Татарстан Вячеслав Кузнецов признан виновным в покушении на госизмену и попытке примкнуть к террористической организации "Легион "Свобода России" (организация запрещена в России).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии