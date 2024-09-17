Скончался экс-тренер Шараповой Роберт Лэнсдорп 

Причины смерти не уточняются. Среди его подопечных также были такие знаменитые теннисисты, как Пит Сампрас, Трэйси Остин и Линдсей Дэвенпорт, которые в разные периоды становились первыми ракетками мира, в сумме завоевав 24 титула Большого шлема в одиночном разряде.