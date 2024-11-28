NEWS: Иноагент Макаревич в России владеет 70 объектами недвижимости

ФПБК обнаружил источник процветания бывшего лидера "Машины времени" за рубежом.70 объектов недвижимости позволяют получать доходы в России и безбедно жить за рубежом иноагенту Андрею Макаревичу, бывшему лидеру группы "Машина времени", продолжая вести там антироссийскую деятельность.
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