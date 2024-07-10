В Москве мигранты надругались над детьми 39 раз за первое полугодие 2024 года. Что нам с этим делать?

МП

Михаил Пантюхин

ВЛАСТЬ совершенно безразлична к коренному народу России, полиция безмолствует очень часто, так как за зарплату в 30 000 рублей власть хочет типа порядка!!??? Этих гребанных басурманов ввели в "элиту"!!!??? Купля документов, продажа России оптом очень "хороший" бизнес для генералов этой мерзкой и вонюче-заразной и террористически-аккупационной мерзости!!! А первые преступники не те, кто делает здесь и сейчас этот беспредел, первые это ВЛАСТЬ - ГОСДУМА, СФ РФ, ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ!!! Которые под лозунги титова будь он сто раз проклят до сотового колена мразь предательская ввез сюда десятки миллионов этих человекообразных нелюди, эта мразь хочет стать президентом - недоживешь мразь, сдохнешь от неведомой болезни и все бабло , которое ты с3,14здил тебе не хватит Иуда!!! Если власть так и будет сопли жевать, и не будет этих зверей отлавливать и казнить как людоедов , то это сделает за неё КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ!!! И МНЕ ЛИЧНО ПОХРЕНУ ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ ОН, ИЛИ ПРЕСТУПНИК!!! МНЕ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫ ЖИЗНИ МОИХ СОГРАЖДАН, Я МУЖ, ОТЕЦ, ДЕД И НЕ БУДУ ЖДАТЬ МИЛОСТИ ОТ ПРИРОДЫ - ВЕДЬ ВЛАСТЬ НАМ РУССКИМ/РОССИЯНАМ ОБЬЯВЛЕНА ВОЙНА ОТ НАТО И ВНУТРЕННИХ ВРАГОВ - ВОРОВАТЫХ ЧИНОВНИКОВ И АЛИГАРХОВ!!!! ПРОСТИТЕ ЗА ВЫРАЖЕНИЕ - З А Е Б А Л О ! ! !