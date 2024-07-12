4 блестящие новые метал-группы, которые нужно услышать в этом месяце

От альт-металлического сайд-проекта Джастина Чанселлора (Justin Chancellor) MTVoid до украинских блэк-металлистов Visions, немецких фолк-метал-героев Tvinna и хардкор-мобов Going Off - это те группы, которые вам нужно услышать в июле 2024 года.
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