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Ученые выяснили, могут ли животные выучить язык другого вида

Ученые выяснили, могут ли животные выучить язык другого вида

Каждый год ученые открывают новые грани коммуникации в животном мире. Слоны приветствуют друг друга, хлопая ушами и издавая низкие звуки, кашалоты меняют частоту щелчков в зависимости от контекста, а голые землекопы даже имеют свои акценты.

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