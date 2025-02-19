Ученые выяснили, могут ли животные выучить язык другого вида

Каждый год ученые открывают новые грани коммуникации в животном мире. Слоны приветствуют друг друга, хлопая ушами и издавая низкие звуки, кашалоты меняют частоту щелчков в зависимости от контекста, а голые землекопы даже имеют свои акценты.