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Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 788-м голом в лиге и слепой голевой передачей на Евгения Кузнецова с неудобной руки и пропуском шайбы между ног.

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