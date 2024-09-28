Спецслужбы сорвали крупную сделку екатеринбуржца с силовиками

Сотрудники свердловского УФСБ вместе с коллегами из оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите, регионального ГУ МВД задержали екатеринбуржца, передавшего крупную взятку правоохранителям.
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