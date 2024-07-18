«Банка»: за и против

Первая успешная конструкция глушителя принадлежит Хайрему Перси Максиму. На мысль о необходимости создания конструкции, позволявшей снижать воздействие звука выстрела на органы слуха стрелка, его навело состояние здоровья его отца – Х.
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