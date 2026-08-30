Россия заявила об утрате доверия к Швейцарии как переговорной площадке

Посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что из-за недружественной политики Швейцарии Россия больше не считает страну гарантом непредвзятого переговорного процесса и не видит возможности мирного урегулирования украинского конфликта на её территории.
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