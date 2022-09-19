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Российские аграрные предприятия попросили не снижать импорт семян из-за угроз для урожайности

Российские аграрные предприятия попросили не снижать импорт семян из-за угроз для урожайности

В Российском зерновом союзе бьют тревогу. Установка квот на ввоз импортных семян, предложенная Правительством РФ, может привести к сокращению объемов производства, падению урожайности и в итоге к усилению санкционного давления, сообщают «Известия».

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