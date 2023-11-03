Вице-премьер Оверчук заявил о закате цивилизации Европы

Цивилизация Европы, к которой, как казалось, имеет отношение и Россия, движется к своему закату. Об этом 3 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе своего выступления на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.
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