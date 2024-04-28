Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем работника скорой помощи

Уважаемые сотрудники скорой медицинской помощи! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выбрали для себя одну из самых сложных и ответственных профессий, в которой от вас и ваших коллег зависит главное — человеческие жизни.
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