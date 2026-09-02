Таткнигоиздат удостоен трех дипломов по итогам II Марийского книжного фестиваля

Фото: пресс-служба Таткнигоиздата Книги, выпущенные Татарским книжным издательством, удостоены трех специальных дипломов по итогам II Марийского книжного фестиваля-выставки «Читаем вместе – живем в единстве», который проходил с 7 по 9 августа в столице Марий Эл Йошкар-Оле.
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