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Татар-информ

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Таткнигоиздат удостоен трех дипломов по итогам II Марийского книжного фестиваля

Таткнигоиздат удостоен трех дипломов по итогам II Марийского книжного фестиваля

Фото: пресс-служба Таткнигоиздата Книги, выпущенные Татарским книжным издательством, удостоены трех специальных дипломов по итогам II Марийского книжного фестиваля-выставки «Читаем вместе – живем в единстве», который проходил с 7 по 9 августа в столице Марий Эл Йошкар-Оле.

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