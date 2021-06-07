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Вслед за Украиной? Двадцать лет российского оглупления

Вслед за Украиной? Двадцать лет российского оглупления

Иногда в голове у человека разумного и думающего рождаются вопросы типа «Кому и для чего все это надо?».

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Ирина Богданова
Цель запада из россиян сделать таких же дебилов как американцев:(!!!
Sobering
Не вижу разницы в "образовании" между старшим поколением и современным ЕГЭшным. Разница конечно есть между насильственным натаскиванием в советской школе и тестовыми натаскиваниями современной школы. ШКОЛА ПОКА ЧТО НЕ УЧИТ ДУМАТЬ, чего хотел Сталин. Он мечтал сделать образование диалектическим. Толпа, особенно старшего поколения, никак не может научиться думать. Она, по своей необразованности, поддерживает США по многим вопросам (как оглуплённые украинцы)..., в частности по сбросу Путина и, соответственно, работает на развал России. Часть молодёжи тоже оглуплена и кидается на всё яркое и из ряда вон выходящее, к примеру... мальчик, писающий в борщ, всегда будет выглядеть ярче, чем бабушка, его готовящая. А теперь представьте насколько глупы в США и в Европе!!!!!!!!!!!!
Sobering
Образование и умение размышлять и думать - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ! Не потому ли в СССР школьные медалисты поступив в ВУЗ очень часто заваливали сессии и исключались.
Ирина Богданова
Это враньё! Старая школа готовила интеллектуалов, а сегодня готовят приматов:( как Греф!
Sobering
Всё верно. Но старая школа не заставляла думать в глобальном плане, а только в правильном. удобном для номенклатуры, что видно по перлам людей от 40 до 80 лет, которые ненавидят Путина как и США

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