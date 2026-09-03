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Царьград

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MakeUseOf раскрыл способ ускорить смартфон через фоновое ограничение

MakeUseOf раскрыл способ ускорить смартфон через фоновое ограничение

Панкил Шах из MakeUseOf объяснил, как ограничение активности фоновых приложений на Android может ускорить смартфон.

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