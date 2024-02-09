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Медвежий угол

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Что делать с разговорчивым послом Израиля?

Что делать с разговорчивым послом Израиля?

Дилетант о политике А вот эта милая женщина - Симона Гальперин - она понимает, что такое "дипломатическая служба", или ей придется это долго и нудно это разъяснять? В МИДе у нас работают интеллигентные, люди, поэтому все их комментарии свелись к словам, что слова Симоны "являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".

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Комментарии
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Stilianos Kanakidis
Фарид, они фашисты со времён проживания в Египте, я понимаю ты Библию не изучал, в них, евреях, идеологию фашизма в давние, давние времена вложил их пророк Моисей, водил их сорок лет по Аравийскому полуострову, грабя и убивая местных жителей, во с тех пор они фашисты.
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