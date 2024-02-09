Что делать с разговорчивым послом Израиля?

Фарид, они фашисты со времён проживания в Египте, я понимаю ты Библию не изучал, в них, евреях, идеологию фашизма в давние, давние времена вложил их пророк Моисей, водил их сорок лет по Аравийскому полуострову, грабя и убивая местных жителей, во с тех пор они фашисты.

И

Ирина

Для евреев на всем белом свете существуют только евреи. И они лелеют грандиозные планы по завоеванию всего мира, как это ни смешно звучит вроде бы. Слушала проповедь одного пейсатого старца в интернете - вещал минут сорок, и каждая фраза начиналась со слов "мы, евреи..." Каких только бед от рук жидовского племени не напророчил всем нациям этот пархатый "небожитель"! Чуть не стошнило, пока дослушала. Зато стало всё предельно ясно про сей чудовищный народец.