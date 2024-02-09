Дилетант о политике А вот эта милая женщина - Симона Гальперин - она понимает, что такое "дипломатическая служба", или ей придется это долго и нудно это разъяснять? В МИДе у нас работают интеллигентные, люди, поэтому все их комментарии свелись к словам, что слова Симоны "являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".
Что делать с разговорчивым послом Израиля?
Комментарии
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Stilianos Kanakidis
Фарид, они фашисты со времён проживания в Египте, я понимаю ты Библию не изучал, в них, евреях, идеологию фашизма в давние, давние времена вложил их пророк Моисей, водил их сорок лет по Аравийскому полуострову, грабя и убивая местных жителей, во с тех пор они фашисты.
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7 час.
И
Ирина
Для евреев на всем белом свете существуют только евреи. И они лелеют грандиозные планы по завоеванию всего мира, как это ни смешно звучит вроде бы. Слушала проповедь одного пейсатого старца в интернете - вещал минут сорок, и каждая фраза начиналась со слов "мы, евреи..." Каких только бед от рук жидовского племени не напророчил всем нациям этот пархатый "небожитель"! Чуть не стошнило, пока дослушала. Зато стало всё предельно ясно про сей чудовищный народец.
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6 час.
Роман В
Персона нон-грата, хватит рассусоливать.
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1 час.
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