"Каждый будет уничтожен": эксперт высказался о появлении французов на Донбассе

Global Look Press/Blondet Eliot/ABACA Каждый из солдат Иностранного легиона, которые, по сообщениям СМИ, появились на Донбассе, будет уничтожен в приоритетном порядке, заявил в разговоре с РЕН ТВ руководитель центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
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