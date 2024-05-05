"Каждый будет уничтожен": эксперт высказался о появлении французов на Донбассе

Global Look Press/Blondet Eliot/ABACA Каждый из солдат Иностранного легиона, которые, по сообщениям СМИ, появились на Донбассе, будет уничтожен в приоритетном порядке, заявил в разговоре с РЕН ТВ руководитель центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.