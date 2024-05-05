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"Каждый будет уничтожен": эксперт высказался о появлении французов на Донбассе

"Каждый будет уничтожен": эксперт высказался о появлении французов на Донбассе

Global Look Press/Blondet Eliot/ABACA Каждый из солдат Иностранного легиона, которые, по сообщениям СМИ, появились на Донбассе, будет уничтожен в приоритетном порядке, заявил в разговоре с РЕН ТВ руководитель центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

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Комментарии
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Eduard
Это им не Африка,не Афган!
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