В Суздальском районе школы не оснастили современным оборудованием

Школы в Суздальском районе не оснастили современным оборудованием. В двух образовательных учреждениях отсутствовали лингафонные кабинеты - специализированные аудитории, оснащённые звуковой и визуальной техникой, необходимой для качественного изучения иностранных и родных языков учащимися.