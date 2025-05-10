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Владимирские новости

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В Суздальском районе школы не оснастили современным оборудованием

В Суздальском районе школы не оснастили современным оборудованием

Школы в Суздальском районе не оснастили современным оборудованием. В двух образовательных учреждениях отсутствовали лингафонные кабинеты - специализированные аудитории, оснащённые звуковой и визуальной техникой, необходимой для качественного изучения иностранных и родных языков учащимися.

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