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Царьград

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Роспотребнадзор обязал власти Выборгского района убрать свалку у Озерков

Роспотребнадзор обязал власти Выборгского района убрать свалку у Озерков

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направило предостережение в адрес администрации Выборгского района Северной столицы, которую возглавляет Виктор Полунин.

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