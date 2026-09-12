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Регион 29

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В МВД уточнили число погибших во вчерашнем ДТП на М-8: 13 человек

В МВД уточнили число погибших во вчерашнем ДТП на М-8: 13 человек

Среди погибших — водитель лесовоза, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще восемь пассажиров госпитализированы.

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