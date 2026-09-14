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ФедералПресс

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Синоптики рассказали, когда в Приморский край вернется 30-градусная жара: дата

Синоптики рассказали, когда в Приморский край вернется 30-градусная жара: дата

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ФедералПресс. Синоптическая ситуация на юге Дальнего Востока в ближайшие дни будет нестабильной, однако серьезных ухудшений погоды в Приморском крае не ожидается.

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