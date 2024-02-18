Новейший Mitsubishi L200 оказался хитом в Японии: реальные предзаказы в несколько раз превысили ожидания автопроизводителя

Mitsubishi столкнулась в неожиданно высоким спросом на свой новейший пикап Mitsubishi L200 (автомобиль дебютировал в прошлом году) на домашнем рынке: при ожидаемых продажах на уровне 200 машин в месяц компания за первые два месяца собрала 1300 предзаказов.