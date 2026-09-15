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Царьград

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Росимущество передаст НИИТО технопарк, изъятый по суду

Росимущество передаст НИИТО технопарк, изъятый по суду

Росимущество передаст Новосибирскому НИИТО здание "медицинского технопарка", изъятое по суду. Объект находится на территории института и будет использован для расширения медицинских услуг.

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