Кобахидзе надеется, что Зурабишвили по доброй воле покинет резиденцию президента

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что президента Саломе Зурабишвили не придется насильно выдворять из президентской резиденции в Тбилиси, и она добровольно покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря 2024 года.