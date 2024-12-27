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Кобахидзе надеется, что Зурабишвили по доброй воле покинет резиденцию президента

Кобахидзе надеется, что Зурабишвили по доброй воле покинет резиденцию президента

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что президента Саломе Зурабишвили не придется насильно выдворять из президентской резиденции в Тбилиси, и она добровольно покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря 2024 года.

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