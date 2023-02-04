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Денис Мантуров посетил предприятия Южного Урала, выпускающие продукцию ОПК

Денис Мантуров посетил предприятия Южного Урала, выпускающие продукцию ОПК

Заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли отметил успехи челябинских заводов по выполнению гособоронзаказа.

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