Рынок в "красном", покупают золотодобытчиков

Российский рынок открыл торги в понедельник, 4 декабря, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 1,19% до 3104,96 пункта, индекс РТС упал на 1,54% до 1078,39 пункта.