США ввели санкции против российской компании за связи с Группой "Вагнер"

Соединённые Штаты Америки ввели санкции против российской организации ООО "Брокер Эксперт". Кроме того, под рестрикции Вашингтона попала зарегистрированная в Центральноафриканской Республике (ЦАР) компания Bois Rouge SARLU.
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