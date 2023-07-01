Третий этап «наступа». Он же последний …

От дел бунташных пока отдохнём, обратимся к воинским. С Вашего позволения, придётся отказаться от гладкого публицистического повествования, поскольку в файлах накопилось за прошедшую неделю ну очень много информации.
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