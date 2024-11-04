На сети РЖД недосчитались порожних вагонов. Уголь шлют на все четыре стороны. До Рижской далеко, а «Сити» близко. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было ограничение движения порожних вагонов по сети, предложение Минэнерго заключать договоры о вывозе угля на северо-запад и юг и инициатива Госдумы по введению утилизационного сбора на вагоны.
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