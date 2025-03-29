TechCrunch: в США и Йемене стали чаще скачивать Signal после скандала с утечкой

После скандала с утечкой данных из чата Белого дома, в котором команда президента США Дональда Трампа обсуждала удары по йеменским хуситам, скачивания мессенджера Signal резко выросли в Соединенных Штатах и Йемене, сообщает интернет-издание TechCrunch.