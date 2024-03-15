Председатель астраханского облизбиркома Владимир Золотокопов: Голос каждого важен!

Обращение председателя избирательной комиссии Астраханской области Владимира Золотокопова к избирателям Уважаемые избиратели, выборы Президента Российской Федерации - это большое политическое событие, праздник народного волеизъявления.
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