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Председатель астраханского облизбиркома Владимир Золотокопов: Голос каждого важен!

Председатель астраханского облизбиркома Владимир Золотокопов: Голос каждого важен!

Обращение председателя избирательной комиссии Астраханской области Владимира Золотокопова к избирателям Уважаемые избиратели, выборы Президента Российской Федерации - это большое политическое событие, праздник народного волеизъявления.

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