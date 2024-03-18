ACS: муравьи могут выступить альтернативой традиционным источникам мяса

Ученые из Государственного университета Сан-Диего выяснили, что на вкусовые характеристики и запах муравьев: чикатана, обыкновенных черных муравьев, колючих муравьев и ткачей влияют особые летучие соединения или "муравьиные феромоны".
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