Как изменится жизнь вахтовиков: «Газпром нефть» создала уникальный комплекс в ХМАО

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. «Газпром нефть» представила в ХМАО-Югре первый в России многофункциональный вахтовый комплекс, обеспечивающий городской уровень комфорта для сотрудников удаленного месторождения.
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