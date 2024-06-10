Люди могли бы отращивать потерянные конечности с помощью генной инженерии — исследование

Исследователи из Лаборатории молекулярных основ эмбриогенеза Института биоорганический химии РАН выяснили основные факторы, сделавшие невозможной регенерацию конечностей у современных амниот (рептилии, птицы и млекопитающие).
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