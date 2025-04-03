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Самозанятые в Москве заработали 1,6 трлн рублей с 2019 года

Самозанятые в Москве заработали 1,6 трлн рублей с 2019 года

С 2019 года самозанятые Москвы заработали более 1,6 трлн рублей. На 1 марта 2025 года количество плательщиков налога достигло 1,97 млн человек, что составляет 15% от всех самозанятых в России.

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