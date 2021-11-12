Организатору акции против обязательной вакцинации в Приморье выписали штраф в 20 тысяч

Организатору акции против обязательной вакцинации в Приморье выписали штраф в 20 тысяч

В Приморье к ответственности привлечен организатор несогласованного митинга против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан и предъявления QR-кодов.

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