Вице-премьер Словакии: Братислава хочет исключения страны из эмбарго ЕС на нефть из России

Власти Словакии будут добиваться исключения страны из возможного введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России, сообщил журналистам вице-премьер и министр экономики страны Рихард Сулик по итогам внеочередной встречи министров энергетики ЕС.
Власти Словакии будут добиваться исключения страны из возможного введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России, сообщил журналистам вице-премьер и министр экономики страны Рихард Сулик по итогам внеочередной встречи министров энергетики ЕС.
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