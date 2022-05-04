Нефть Капитал

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Было бы хорошо, чтобы им пришлось не только газом делиться, но и эл.энергией, хлебом, и чистой водой!...  а заодно, п...Газом придется де...
  • Кошмар
    Это кто ж так Европу наказал? Газ по карточкам распределять... Обалдеть! С другой стороны, красиво жить не запретишь.Газом придется де...
  • Сергей
    Совместно с барабанной дробью и фанфарами, напишите за какую сумму "братья" индийцы, воспользовавшись нашими тяжелыми...Indian Oil Corp р...

Вице-премьер Словакии: Братислава хочет исключения страны из эмбарго ЕС на нефть из России

Вице-премьер Словакии: Братислава хочет исключения страны из эмбарго ЕС на нефть из России

Власти Словакии будут добиваться исключения страны из возможного введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России, сообщил журналистам вице-премьер и министр экономики страны Рихард Сулик по итогам внеочередной встречи министров энергетики ЕС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх