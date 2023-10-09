В России хотят создать механизм снижения штрафов для бюджетных учреждений

Механизм штрафов для бюджетных учреждений хотят доработать. Отечественному Минюсту и другим федорганам дали задание подготовить механизм, который позволит не штрафовать бюджетные учреждения и их руководителей за нарушения, устранение которых связано с полномочиями их учредителей (то есть региональных органов власти и муниципалитетов), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Ведомости».