В России хотят создать механизм снижения штрафов для бюджетных учреждений

Механизм штрафов для бюджетных учреждений хотят доработать. Отечественному Минюсту и другим федорганам дали задание подготовить механизм, который позволит не штрафовать бюджетные учреждения и их руководителей за нарушения, устранение которых связано с полномочиями их учредителей (то есть региональных органов власти и муниципалитетов), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии