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В России хотят создать механизм снижения штрафов для бюджетных учреждений

В России хотят создать механизм снижения штрафов для бюджетных учреждений

Механизм штрафов для бюджетных учреждений хотят доработать. Отечественному Минюсту и другим федорганам дали задание подготовить механизм, который позволит не штрафовать бюджетные учреждения и их руководителей за нарушения, устранение которых связано с полномочиями их учредителей (то есть региональных органов власти и муниципалитетов), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Ведомости».

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