В облцентре иномарка протаранила клумбу у аптеки

«Да он нетрезвый был!» Автоинспекторы уточнили последствия ДТП на оживлённом перекрёстке Смоленска Жёсткое столкновение авто китайской марки Haval с кирпичной клумбой возле аптеки произошло сегодня в Ленинском районе Смоленска.
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