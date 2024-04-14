Киану Ривз поцеловался с возлюбленной на публике

Актер Киану Ривз поцеловал свою даму сердца Александру Грант на публике Актер Киану Ривз и его партнерша, художница Александра Грант привлекли внимание на гала-концерте MOCA в Нью-Йорке, который состоялся 13 апреля.
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