Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь.

Есть колея европейская (1435мм)на территории Украины.Работает.Масса автомобильных трасс с Украины в Европу.Они вошли в систему логистики НАТО. На тактику генштаба надейся,но лучше уничтожь логистику.Этим приблизишь победу.Без цитат.

Игорь Василевский

А они такими были всегда. Не продал кого то близкого - день прошел впустую...