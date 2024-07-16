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Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь.

2009-й. Российские либералы считают Медведева главной надеждой демократии в России.2024-й. Медведев призвал к тотальным казням нацистов.

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Комментарии
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Vasily Golov
Есть колея европейская (1435мм)на территории Украины.Работает.Масса автомобильных трасс с Украины в Европу.Они вошли в систему логистики НАТО. На тактику генштаба надейся,но лучше уничтожь логистику.Этим приблизишь победу.Без цитат.
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11 час.
VG
Vasily Golov
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11 час.
Игорь Василевский
А они такими были всегда. Не продал кого то близкого - день прошел впустую...
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10 час.

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