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Time обыграл прошлогоднюю обложку, поместив на нее Харрис, сменяющую Байдена

Time обыграл прошлогоднюю обложку, поместив на нее Харрис, сменяющую Байдена

Журнал Time после заявления президента США Джо Байдена об отказе от переизбрания оперативно поместил на обложку августовского выпуска фотографию вице-президента Камалы Харрис, идущей вслед за уходящим главой государства.

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