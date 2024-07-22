Time обыграл прошлогоднюю обложку, поместив на нее Харрис, сменяющую Байдена

Журнал Time после заявления президента США Джо Байдена об отказе от переизбрания оперативно поместил на обложку августовского выпуска фотографию вице-президента Камалы Харрис, идущей вслед за уходящим главой государства.
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