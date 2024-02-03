Наследство Ирины Мирошниченко: как друзья актрисы берут на себя заботу о ее памяти Елена ГалицкаяЗамечательная актриса Ирина Мирошниченко ушла из жизни полгода назад, оставив поклонникам незабвенные образы в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Дядя Ваня» и других.