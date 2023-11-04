Гельмут Марко: «Ферстаппен точно не собирается дарить Пересу победу»

По словам советника «Ред Булл» Гельмута Марко, не стоит ожидать от Ферстаппена, что тот подарит Пересу победу на Гран-при Сан-Паулу при наличии такой возможности, чтобы помочь тому опередить Льюиса Хэмилтона в борьбе за второе место.