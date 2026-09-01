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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Брайтон» купил хавбека «Штутгарта» Чему Андреса за 23 млн евро. «Реал» получит 50%

Чема Андрес перешел из « Штутгарта » в «Брайтон». Клуб АПЛ сообщил о трансфере воспитанника « Реала » и заключении с ним пятилетнего контракта.

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